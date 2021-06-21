برلماني عن المطالبة بمنع غير المتخصصين من الإفتاء: "الأمر زاد عن حده"

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب لمنع غير المتخصصين من الحديث في غير تخصصهم، وكذلك منع غير المتخصصين من إبداء الفتاوى الدينية.





وأضاف "رضوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "المفروض نعطي العيش لخبازه"، منوها بأنه يجب تشكيل لجنة تحدد من هو المؤهل للخروج على الشعب المصري والحديث عن الأمور الدينية.



