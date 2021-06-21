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برلماني عن المطالبة بمنع غير المتخصصين من الإفتاء: "الأمر زاد عن حده"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب لمنع غير المتخصصين من الحديث في غير تخصصهم، وكذلك منع غير المتخصصين من إبداء الفتاوى الدينية.

وأضاف "رضوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "المفروض نعطي العيش لخبازه"، منوها بأنه يجب تشكيل لجنة تحدد من هو المؤهل للخروج على الشعب المصري والحديث عن الأمور الدينية.

وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاقتراح برغبة سيتم عرضه على اللجنة الدينية، حتى يتم صياغة تشريع لتنظيم هذا الأمر، منوها بأن هذا التشريع لن يشهد معوقات، معلقا: "الأمر زاد عن حده، وانتشرت فتاوى التيك أواي".

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