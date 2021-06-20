حسن شاكوش يكسر حاجز ال 33 مليون بأغنية "افتحى شباكك أنا جيت"

كسر فيديو كليب أغنية “افتحي شباكك انا جيت” لـ حسن شاكوش، وياسمين رئيس، حاجز الـ 33 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.







تقول كلمات الأغنية: "افتحي شباكك انا جيت .. انا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط .. وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.





يذكر أن حسن شاكوش، طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية “انا على وضعي” وهي من ألحان وتوزيع : أحمد طارق يحيى، ميكس و ماستر م/عمار خاطر، ومدير تصوير : أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج : أحمد مفتاح