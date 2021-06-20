Advertisements

إيطاليا تسجل 17 وفاة و881 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements



سجلت وزارة الصحة الإيطالية 17 وفاة جراء فيروس كورونا الأحد نزولا من 28 السبت، كما تراجع عدد الإصابات اليومية بالفيروس من 1197 إلى 881 حالة.

وفي المجمل سجلت إيطاليا 127270 وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الجائحة في فبراير العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة كورونا بسبب الكورونا ايطاليا اصابات كورونا

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحمد كريمة يحسم الجدل بشأن إجبار الزوجة على المعاشرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعة و 6 دقيقة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يومين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كورونا.. إيطاليا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بالفيروس

إيطاليا: عدد الوفيات اليومية بكورونا يقفز بشكل حاد

إيطاليا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل أكثر من ١٤ ألف إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

11:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة