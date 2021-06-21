وزير الري يكشف حقيقة بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أنه لا يمتلك أي وثائق أو وقائع عن بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل، موضحا انه لا يعتمد في المعرفة على استنتاجات، ويجب أن يكون هناك حقائق، معقبا: " أحلام غير واقعية وفكرة بيع المياه غير مطروح".





وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه خلال عمله كمستشار لمنظمة تعمل في إثيوبيا تم التخطيط لإنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق بالتنسيق مع مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا، إلا أن إثيوبيا فاجأت الجميع في 2011 وأعلنت عن بناء سد غير معلن دون الرجوع لدول المصب وللاتفاقية.



