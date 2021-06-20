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بوسى شلبى لـ ياسمين عبد العزيز: مش ذنبى إنى لسة بتحبى زوجك السابق

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أشعلت الإعلامية بوسى شلبى، الصراع من جديد بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الإسماعيلية، حيث قالت في تصريحات لها: إنها فوجئت بمهاجمة ياسمين عبد العزيز لمجرد إشادتها بالنجمة الكبيرة يسرا، مؤكدة أن هذا الأمر، ليس السبب لأنها تدرك قيمة ونجومية يسرا، ولكن هذا الهجوم الغير مبرر من ياسمين عبد العزيز لها، بسبب إستضافتها للفنانة ريهام حجاج في حلقة خاصة عبر برنامجها، مشيرة إلى أن هذه الحلقة تم تصويرها منذ شهر رمضان الماضى، وعندما علمت بها ياسمين عبد العزيز قبل عرضها بدأت الهجوم عليها، ويبدو أن الطرف الثانى مازال يحب الطرف الأول الذى تزوج من ريهام حجاج بالفعل.

كانت الفنانة ريهام حجاج قد حلت ضيفة على الإعلامية بوسى شلبى في حلقة خاصة عُرضت الخميس الماضى، وكشفت خلالها عن العديد من التصريحات المهمة منها كواليس زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وسبب رفضها الظهور في الفضائيات وأشياء أخرى كثيرة تناولها اللقاء.

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