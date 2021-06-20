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موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة في يورو 2020

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، لخوض المباراة الثالثة له في دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020".

ويواجه منتخب فرنسا، منافسه منتخب البرتغال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي فرنسا والبرتغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب البرتغال في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.

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