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آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره في التتش خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.

وأبدى معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.

ومن المنتظر أن يتم رفع راتب اللاعب السنوي إلى مليون و 200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900 ألف دولار سنويًا.

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