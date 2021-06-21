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أبو الغيط: شواطئ الدلتا قد تتعرض للتآكل بسبب تغيرات المناخ (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة تشارك المجتمع الدولي لاستصدار قرار بشأن مواجهة الجفاف.

وتابع خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة صدى البلد «الوضع الوبائي وأزمة فيروس كورونا، ليست بعيدة عن حدوث تغييرات في الجفاف، والدول المتقدمة تدرك هذا الموقف»، لافتا إلى أن الصراعات بالساحل الأفريقي، وفي سوريا أثرت على تغير المناخ.

وأشار إلى أن بعض شواطئ الدلتا قد تكون عرضة للتآكل بسبب تغيرات المناخ، مؤكدا أن الدولة المصرية أدركت هذه الأمر وتعمل على مواجهتها منذ سنوات طويلة.

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