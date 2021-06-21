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حمادة هلال ينفي تعاقده على جزء ثان من مسلسل "المداح"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.



يذكر أن مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج

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