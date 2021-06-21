أبو الغيط: لعبة مصالح وراء بقاء القوات التركية في ليبيا (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه سيشارك الأربعاء القادم في اجتماع برلين حول ليبيا، متمنيًا التوافق على خروج القوات التركية والمرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة.





وأضاف "أبو الغيط" خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك لعبة مصالح وراء بقاء القوات التركية على الأراضي الليبية.





وأوضح أن تركيا أبلغت أمريكا بتأمينها مطار كابول في أفغانستان حتى لا تقسو عليها واشنطن والحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض.



