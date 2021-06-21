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أبو الغيط: لعبة مصالح وراء بقاء القوات التركية في ليبيا (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه سيشارك الأربعاء القادم في اجتماع برلين حول ليبيا، متمنيًا التوافق على خروج القوات التركية والمرتزقة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذُاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك لعبة مصالح وراء بقاء القوات التركية على الأراضي الليبية.

وأوضح أن تركيا أبلغت أمريكا بتأمينها مطار كابول في أفغانستان حتى لا تقسو عليها واشنطن والحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض.

وتابع أنه حزين علي الوضع المأساوي في لبنان مشيرا إلى أن إدارة المساعدات الإنسانية في جامعة الدول العربية لا تمتلك شيئا، مضيفًا أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تطالب بصفة مستمرة بضرورة طرد القوات التركية والمرتزقة من بلادها.

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