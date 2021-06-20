خبيرة اقتصادية: الاقتصاد الرسمي حال دخوله تحت مظلة الدولة سيزيد بشكل كبير



قالت هناء الهلالي، نائب رئيس مؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاقتصاد الرسمي حال دخوله تحت مظلة الدولة سيزيد بشكل كبير، لأن هذا يتيح له التوسع في التسويق أو الحصول على التمويل، معقبة: "إحنا عايزين الناس ترتقي".



وتابعت "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الشباب لديه تخوف من التعرض للتعثر حال افتتاح مشروع وهذا قد يحجبه عن إنشاء أي مشروع.



وأضافت: "المشروعات الصغيرة على مستوى العالم معروفة أنها ممكن تفشل، ولو في حد راح البنك وما عندوش أي خلفية استثمارية.. البنك هيرفض تمويله".



