Advertisements

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يلاقي المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كولومبيا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويقام اللقاء الذي سوف يجمع بين منتخبي البرازيل وكولومبيا، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتبدأ أحداث المواجهة، في تمام الساعة الثانية من صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل، يدخل المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ 41 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري يكشف حقيقة بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ نصف ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة