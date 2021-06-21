موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا





يلاقي المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كولومبيا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2021.





ويقام اللقاء الذي سوف يجمع بين منتخبي البرازيل وكولومبيا، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.





وتبدأ أحداث المواجهة، في تمام الساعة الثانية من صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن منتخب البرازيل، يدخل المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.