Advertisements

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
بات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قريب من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.

وفتح النادي الأهلي خطوط اتصال مع إدارة نادي نجوم المستقبل، من أجل حسم الصفقة والحصول على توقيعه بصفة نهائية عقب نهاية إعارته.

ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده، حيث يمتلك الفريق البترولي بند يتيح له أولوية الشراء.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يكشف حقيقة بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

منذ 38 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ 38 دقيقة

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة