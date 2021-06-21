الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

بات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قريب من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.





ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.





وفتح النادي الأهلي خطوط اتصال مع إدارة نادي نجوم المستقبل، من أجل حسم الصفقة والحصول على توقيعه بصفة نهائية عقب نهاية إعارته.





ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده، حيث يمتلك الفريق البترولي بند يتيح له أولوية الشراء.