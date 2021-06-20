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خبيرة اقتصادية: مشروعات البنية التحتية توفر فرص عمل مؤقتة

الأحد 20/يونيو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت هناء الهلالي، نائب رئيس مؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تمويل المشروعات الصغيرة متوفر بفائدة متناقصة تقدر بـ5% في حال إنشاء المشروعات الصناعية.

وتابعت "الهلالي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص ربع تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا دليل على أهمية هذا المشروع.

ولفتت إلى أن خلق فرص العمل لا يكون فقط من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يتم توفير فرص العمل من خلال مشروعات البينة التحتية التي توفر فرص عمل مؤقتة، وهذا من شأنه أن يزيد حجم الناتج القومي الإجمالي.

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