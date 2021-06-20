البرتغال تؤكد أن متحور "دلتا" وراء زيادة إصابات كورونا في لشبونة









أكدت السلطات البرتغالية أن متحور فيروس كورونا الجديد "دلتا" وراء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا في منطقة لشبونة.





وقال المعهد الوطني للصحة في البرتغال إن المتحور شديد العدوى الذي اكتشف لأول مرة في الهند، يمثل 60 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة في عاصمة البلاد.





ودفع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة السلطات الأسبوع الماضي إلى حظر جميع أنواع السفر والانتقال داخل لشبونة ومنها وإليها، خلال نهايات الأسبوع.



