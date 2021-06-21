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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع المنتهى،وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب من عيار 21 سعر 765 جنيها.

سجل عيار  18 سعر 655.75 جنيه.

الذهب عيار 24 سعر 874.25 جنيه.

الجنيه الذهب بـ6120 جنيها.

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