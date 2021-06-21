أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع المنتهى،وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.



