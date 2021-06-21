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بمناسبة عيد الأب.. إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، وذلك بمناسبة عيد الأب، عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت العاصي، صورة برفقة والدها وعائلتها عبر حسابها وعلقت عليها قائلة: "بحبك أوي يا بابا"، فيما علقت الفنانة دينا فؤاد على الصورة قائلة: "ربنا يرحمه ويصبرك يارب".

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصى، مشاركتها فى بطولة مسلسل "الدايرة" الذى عرض العام الجارى، حيث شاركت فى بطولته مع عدد من الفنانين منهم أحمد صلاح حسنى.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.

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