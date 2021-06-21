أستاذ اقتصاديات صحة يكشف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تطعيم الشعب المصري بلقاح كورونا يمر بأكثر من مرحلة، موضحا أن أهم مرحلة تكمن في تطعيم 20% من الشعب المصري وهم فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، ويطلق على هذه المرحلة "تحييد المرض".





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تقليل الإجراءات الاحترازية مرتبط بتطعيم 50% من الشعب المصري، منوها بأن الشخص الحاصل على اللقاح يمكنه نقل العدوى لغيره ولكن بحمل فيروسي أقل.



