Advertisements

7 ساعات تحت الأرض.. حلم الآثار أسقط شاب وحماته داخل حفرة 6 أمتار بنزلة السمان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
لقي شاب وحماته مصرعهما أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بالمنطقة السياحية بنزلة السمان المتاخمة لأهرامات الجيزة.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء السعيد مدير الإطفاء، والعميد علاء خلوصي مدير الإنقاذ البري، والمقدم محمد إمام مدير العمليات.

كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة تنسيقا مع العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط المنزل.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن شابا يدعى "إسلام.ر" 32 سنة، مقيم مركز سنورس محافظة الفيوم، كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع والدة زوجته "منى.ا.ح" 45 سنة، مقيمة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة قبل انهيار الرمال عليهما داخل سرداب طولي بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض.

على مدار 7 ساعات، عكف رجال الإنقاذ البري على انتشال جثماني الشاب وحماته باستخدام أجهزة حفر ومعدات إنزال حتى أمكن انتشالهما ونقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجيزة

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري يكشف حقيقة بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

منذ 36 دقيقة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ 36 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة