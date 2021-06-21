7 ساعات تحت الأرض.. حلم الآثار أسقط شاب وحماته داخل حفرة 6 أمتار بنزلة السمان

لقي شاب وحماته مصرعهما أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بالمنطقة السياحية بنزلة السمان المتاخمة لأهرامات الجيزة.





وانتقل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت اللواء علاء السعيد مدير الإطفاء، والعميد علاء خلوصي مدير الإنقاذ البري، والمقدم محمد إمام مدير العمليات.





كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والمقدم حسن الصبان وكيل الفرقة تنسيقا مع العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط المنزل.





وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن شابا يدعى "إسلام.ر" 32 سنة، مقيم مركز سنورس محافظة الفيوم، كان ينقب عن الآثار بالاشتراك مع والدة زوجته "منى.ا.ح" 45 سنة، مقيمة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة قبل انهيار الرمال عليهما داخل سرداب طولي بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض.





على مدار 7 ساعات، عكف رجال الإنقاذ البري على انتشال جثماني الشاب وحماته باستخدام أجهزة حفر ومعدات إنزال حتى أمكن انتشالهما ونقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.



