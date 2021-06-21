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إسلام عنان: تلقيح 20% من الفئات المستهدفة يُقلل الوفيات بنسبة 88% (فيديو)
الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:37 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن أزمة كورونا أثرت على الكثير من الدول العالم من الناحية الاقتصادية، ومصر من الدول القليلة حول العالم التي استطاعت أن تسيطر على الوباء، من خلال التوازن ما بين الغلق مع ذروة الوباء، وإعادة الفتح بشكل تدريجي.
وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن العالم مقبل على الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وعلينا أن نستعد لهذه الموجة، من خلال الحصول على اللقاح بصورة كبيرة.
وأشار إلى ضرورة تلقيح 20% من الفئات المستهدفة من المصريين على اللقاح قبل الموجة الجديدة، خاصة ان منحنى الوفيات سيقل بنسبة 88%، بسبب أن مصر دولة شابة.
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