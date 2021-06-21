Advertisements

إسلام عنان: تلقيح 20% من الفئات المستهدفة يُقلل الوفيات بنسبة 88% (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن أزمة كورونا أثرت على الكثير من الدول العالم من الناحية الاقتصادية، ومصر من الدول القليلة حول العالم التي استطاعت أن تسيطر على الوباء، من خلال التوازن ما بين الغلق مع ذروة الوباء، وإعادة الفتح بشكل تدريجي.

وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن العالم مقبل على الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وعلينا أن نستعد لهذه الموجة، من خلال الحصول على اللقاح بصورة كبيرة.

وأشار إلى ضرورة تلقيح 20% من الفئات المستهدفة من المصريين على اللقاح قبل الموجة الجديدة، خاصة ان منحنى الوفيات سيقل بنسبة 88%، بسبب أن مصر دولة شابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر إسلام عنان

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 15 ساعة

من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة