بهذه الطريقة.. أحمد حاتم يحتفل بعيد الأب





حرص الفنان أحمد حاتم، على الاحتفال بعيد الأب من خلال نشره صورة جمعته بوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلق أحمد حاتم، على الصورة قائلاً :"سفن أب"، فيما نالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.يذكر أن أحمد حاتم يشارك في بطولة الجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” بجانب منة شلبي بالإضافة لكل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين.