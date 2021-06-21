عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل مضادات الفيروسات الحالية ليست لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن مدى فعالية اللقاح تتراوح بين 30 لـ 61% كقوة فعالة مضادة للسلالة الجديدة لكورونا "دلتا".





وعن وجود سلالة "دلتا" في مصر، قال "النادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "الإجابة عن هذا السؤال صعبة، والأيام ستكشف ذلك، ولا نستطيع الإجابة، ولكن إذا كان هذا المتحور موجود لم نكن نشهد هذا الانخفاض في الإصابات".





ولفت إلى أن أوروبا أكثر قارة يوجد بها متحور دلتا كورونا، منوهًا بأنه شرس ووسريع الانتشار، وبدأ يفسد جزء من قوة اللقاح، مشيرًا إلى أن معدل قوة سلالة كورونا أكثر من ضعفي السلالات القديمة، وأن الإصابة بسلالة دلتا كورونا واردة جدًا بعد تلقي لقاح كورونا.



