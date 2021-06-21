Advertisements

عمرو أديب عن الوضع الوبائي في مصر: "ربنا كارمنا وساترها معانا"

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا: "ربنا كارمنا وساترها معانا من الموجة الأولى للثانية وللتالتة حاليا.. الحمد لله".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مفيش حد تحدى الكورونا ومجتش له، والنوع ده من الناس بتيجي له صاروخ"، مبديا دهشته من خلع البعض الكمامة عند التحدث مع أحد، والتقارب الشديد عند الوقوف في طابور، قائلا: "بتشيل الكمامة ليه.. هو إنت بتسمع من فمك".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دول تعيش مأساة بسبب فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، وغسل الأيدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عمرو اديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة