عمرو أديب عن الوضع الوبائي في مصر: "ربنا كارمنا وساترها معانا"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا: "ربنا كارمنا وساترها معانا من الموجة الأولى للثانية وللتالتة حاليا.. الحمد لله".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مفيش حد تحدى الكورونا ومجتش له، والنوع ده من الناس بتيجي له صاروخ"، مبديا دهشته من خلع البعض الكمامة عند التحدث مع أحد، والتقارب الشديد عند الوقوف في طابور، قائلا: "بتشيل الكمامة ليه.. هو إنت بتسمع من فمك".



