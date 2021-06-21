بهذه الكلمات.. نهال عنبر توجه رسالة للأب في يومه السنوي

حرصت الفنانة نهال عنبر، على توجيه رسالة لكل أب بمناسبة عيد “الأب”، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت نهال عنبر فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “الأنستجرام”، وقالت من خلاله: “الاب ليه دور عظيم ومهم جدا في حياتنا .. هو الأمان والسند والضهر .. ويمكن محدش بيحس بقيمته الا اما بيروح منا”.







وكانت نهال عنبر، أعلنت عبر حسابها على انستجرام، إجرائها عملية منظار في المعدة، إذ نشرت صورة لها مع الطبيب المعالج، وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة مع الدكتور: أحمد مؤنس.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدا.. الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار».