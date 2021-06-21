لهذه الأسباب يجب تناول السمك عدة مرات أسبوعيًا

لا شك أن الطعام الذي يتناوله الإنسان يؤثر على صحة جسده، بل يؤثر على صحته النفسية أيضًا، وانتشرت عدة مذاهب طبية مؤخرًا تدعو للعلاج بالتغذية، أحيانًا إلى جانب المستحضرات الدوائية، تلعب التغذية منفردة دورًا هامًا في مكافحة الأمراض وعلاجها.





وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز فوائد الأسماك، كاحتوائها على الأوميجا ثري وغيرها من الأحماض والفيتامينات، التي تجعلها طعامًا يستحب تكراره لعدة مرات أسبوعيًا.





تعزيز صحة الدماغ





من المعروف أن الأسماك تحتوي على نسبة عالية من أحماض الأوميجا 3، وهي تساعد على تعزيز صحة الدماغ، وتقلل من نسب الوفاة نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية.

يقلل فرص الإصابة بنوبة قلبية





أشارت عدة دراسات طبية، إلى أن الاستهلاك المنخفض للأسماك مرة واحدة أسبوعيًا، أو من 2-4 مرات أسبوعيًا له تأثير على الوقاية من أمراض القلب التاجية والإصابة بالنوبات القلبية.









التقليل من مشاكل الربو





تتميز الأحماض الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية، بخصائصها المضادة للالتهابات، وهو ما ربطت دراسات طبية بينه وبين تقليل التهاب الرئة لدى الأطفال المصابين بالربو.









مفيد للحامل والجنين





تحتوي الأسماك خاصة أسماك السلمون والسردين على عنصر “الزئبق” المفيد للأم والجنين، كما تساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة على نمو طفل سليم، بحسب دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب.





ورغم أن الأسماك مفيدة للأم والجنين، إلا أن بعض الدراسات أوصت بتجنب تناول ما يزيد على 340 غراما أسبوعيًا من الأسماك، فيما ينصح بعدم تناول ما يزيد على حصتين أسبوعيا خوفًا من احتوائها على بعض الملوثات، وهناك بعض الأسماك يوصى بتجنبها على الإطلاق كسمك القرش، وأبو سيف ومارلن، فيما تعد أسماك السلمون، والسردين، والماكريل، والرنجة، والتونة الطازجة، آمنة للحامل.





أما المحار والسمك الأبيض، مثل: بلح البحر، والجمبري فهو يعد آمنًا لتناوله في الحمل ولكن يجب التأكد من طبخه جيدًا، أما بالنسبة للسوشي والأسماك التي تؤكل نيئة فيجب الحرص على تجميدها في الثلاجة فترة كافية لقتل الديدان والطفيليات التي قد تتواجد فيها، وننصحك بتناول الأنواع النباتية من السوشي أو المطهوة جيدًا لضمان سلامتك.





الوقاية من الزهايمر





يؤدي تناول السمك مرتين في الأسبوع، إلى تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والزهايمر، وبعض الحالات المرضية المزمنة الأخرى، بحسب دراسة نشرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.









الوقاية من التهاب المفاصل





تقلل الأسماك الزيتية من خطر الإصابة بالالتهابات، خاصة التهابات المفاصل، وتخفف من أعراض الالتهاب الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية والصدفية.









الوقاية من السرطان





ربطت بعض نتائج الأبحاث تناول الأحماض الدهنية أوميغا 3 بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات وبنسب عالية، خاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الفم، وسرطان المريء، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان المبيض.









الوقاية من السكري





تساعد الأسماك مرضى السكري على الحفاظ على معدلات سكر طبيعية، ووجدت الدراسات أن هناك علاقة بين تناول الأسماك وتقليل خطر الإصابة بالسكري.





مفيد لخسارة الوزن





يساعد تناول الأسماك ضمن حمية محسوبة السعرات، على السيطرة على الوزن الزائد وخسارته، وهي بديل للحوم الحمراء في هذه الأنظمة لاحتوائها على سعرات أقل، وغناها بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية، ما يعني امتلاء المعدة لفترة أطول.









نصائح الطهي





ينصح بطهي الأسماك بطرق صحية، تشمل الشوي أو السلق أو على البخار، للحصول على فوائد السمك بأكملها، كما ينصح بالابتعاد عن القلي الذي سيضيف إليها سعرات حرارية ودهوناً مهدرجة ضارة بالصحة.



