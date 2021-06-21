"رواد النهضة" تُدين محاولات الحوثي لاستهداف مكة المكرمة

أدانت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المستمرة لاستهداف مكة المكرمة.





ودعت الحركة في بيان لها إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل لردع إرهاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وبخاصة أن الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.





وفيما يلي نص البيان:





تُدين حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مكة المكرمة عبر صواريخ باليستية تصدت لها الدفاع الجوية السعودية في سماء الطائف كان متجه صوب مكة.





وتؤكد الحركة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وبخاصة مع تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران، وهو ما يُعتبر رسالة باستمرار عمالة تلك الميليشيات لصالح طهران.





وتجدد الحركة تضامنها الكامل مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها عقب الهجمات الإرهابية وبخاصة مع نجاح قوات التحالف في تدمير ١٧ طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت أمس قبل المحاولة الإرهابية الفاشلة باستهداف مكة المكرمة.





ولكنها في الوقت تُشيد بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.





وتشدد الحركة على أن استمرار هذه الهجمات الحوثية الإرهابية في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات الحوثية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا لردع إرهاب الحوثيين.