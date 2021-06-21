Advertisements

"رواد النهضة" تُدين محاولات الحوثي لاستهداف مكة المكرمة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
عبدالمجيد حسن
Advertisements
أدانت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المستمرة لاستهداف مكة المكرمة.

ودعت الحركة في بيان لها إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل لردع إرهاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وبخاصة أن الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفيما يلي نص البيان:

تُدين حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مكة المكرمة عبر صواريخ باليستية تصدت لها الدفاع الجوية السعودية في سماء الطائف كان متجه صوب مكة.

وتؤكد الحركة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وبخاصة مع تنصيب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران، وهو ما يُعتبر رسالة باستمرار عمالة تلك الميليشيات لصالح طهران.

وتجدد الحركة تضامنها الكامل مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها عقب الهجمات الإرهابية وبخاصة مع نجاح قوات التحالف في تدمير ١٧ طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت أمس قبل المحاولة الإرهابية الفاشلة باستهداف مكة المكرمة.

ولكنها في الوقت تُشيد بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وتشدد الحركة على أن استمرار هذه الهجمات الحوثية الإرهابية في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات الحوثية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا لردع إرهاب الحوثيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رواد النهضة السعودية الحوثيين اخبار اليمن اخبار السعودية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري يكشف حقيقة بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

منذ 39 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ 39 دقيقة

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة