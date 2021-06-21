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منزل ورثة ورسائل استغاثة.. مفاجآت بشأن مصرع شاب وحماته أثناء تنقيبهما عن الآثار بنزلة السمان
الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:01 ص
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات وتفاصيل جديدة حول مصرع شاب وحماته أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة نزلة السمان، بحي الهرم غرب المحافظة.
وبينت التحريات أن المنزل ملك مجموعة من الورثة منحوا الشاب "إسلام رمضان" وأسرته حق الإقامة فيه لسوء حالته المادية، وبحثه المستمر عن مسكن له ولأسرته.
منذ فترة ليست بقصيرة، شرع الشاب في التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع حماته "منى السيد"؛ بحثا عن الثراء السريع مستغلين قرب المنزل من منطقة الأهرامات الأثرية.
استطاع الثنائي حفر سرداب بعمق 6 أمتار أسفل الأرض وآخر بالعرض حتى انهارت الرمال عليهما أثناء تواجدهما بالأسفل بينما لاذت الزوجة وأطفالها بالهرب؛ خشية تعرضها للمسائلة القانونية.
فارقت الأربعينية الحياة أولا لتسقط جثتها على زوج ابنتها الذي كان يصدر رسائل استغاثة لدى وصول فرق الإنقاذ البري قبل أن يلحق بها مختنقا.
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