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"كل سنة وأنت أجمل راجل فى العالم".. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالدها الراحل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أهدت الفنانة دنيا سمير غانم كلمات مؤثرة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، بمناسبة عيد الأب وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت دنيا صورة لوالدها الراحل وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".

يذكر أن الفنان سمير غانم توفي قبل شهر تقريبا بعد صراع مع المرض، وتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة نصر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.


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