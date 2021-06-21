بالأصفر.. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هند صبري بإطلالة مميزة حيث ارتدت سترة أنيقة باللون الأصفر، واعتمدت علي مكياج جذاب مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، ونالت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن هند صبري، شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.