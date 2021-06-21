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على نهج الونش.. نجم الزمالك يسعى للتجديد للقلعة البيضاء

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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توصل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاتفاق نهائي مع إدارة الفارس الأبيض للتجديد للقلعة البيضاء خلال 48 ساعة المقبلة مقابل 12 مليون جنيه.

واتفق زيزو مع إدارة الزمالك، علي توقيع العقود خلال الساعات القليلة الماضية، وينتظر إنهاء إجراءات القانونية من أجل التوقيع وتوثيق العقود.

وكان زيزو قد اشترط علي إدارة الزمالك التجديد وفقا  لعقود زملائه لاعبي الفئة الأولي مثل طارق حامد ومحمود علاء اللذين يحصلان  علي 15 مليون جنيه سنويا، ولكن توصل زيزو مع الإدارة إلي حل وسط بالتجديد مقابل 12 مليون جنيه سنويا مثل عقد يوسف أوباما.

وكان زيزو قد انضم إلى صفوف الزمالك منذ موسمين قادما من موريرينسي البرتغالى، ونجح خلالها في التتويج بـ3 بطولات هي السوبر المصرى والإفريقى والكونفيدرالية.

وشارك أحمد سيد زيزو، مع الزمالك في 100 مباراة، 66 منهم بالدوري المصري، 5 مباريات في كأس مصر، 9 مباريات في الكونفيدرالية، ومباراة في السوبر الإفريقي وأخري في السوبر المحلى، 18 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، وسجل زيزو 15 هدفا، وصنع 15 هدفا، وحقق 3 بطولات.

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