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بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام فصل الصيف

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين 21 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متوقعة.
بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام فصل الصيف
بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام فصل الصيف

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