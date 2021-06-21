بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس أول أيام فصل الصيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين 21 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت كالآتي:





حالة الطقس نهارًا:





- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية.





- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:





- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:



