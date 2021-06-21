Advertisements

يوفينتوس يسعى لحسم أولى صفقاته في الميركاتو

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements




كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس اتخذ خطوة أولية للتعاقد مع مانويل لوكاتيللي، نجم ساسولو والمنتخب الإيطالي.


وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس قدم عرضًا لساسولو من أجل ضم لوكاتيللي مقابل 30 مليون يورو بجانب المدافع الروماني رادو دراجوسين. 

وأوضح التقرير أن هذا العرض من الممكن ألا يرضي طموحات ساسولو، خاصة مع المستويات التي يقدمها اللاعب في يورو 2020 وكان آخرها تسجيله هدفين في شباك سويسرا.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن يوفنتوس يخشى من المزايدة على اللاعب في ظل المستويات التي يقدمها حاليًا، لذلك يرغب في إتمام الصفقة سريعًا.

واختتم التقرير، بأن السعر المتوقع للوكاتيللي لن يقل عن 40 مليون يورو، وسيظل في ارتفاع طالما واصل اللاعب على هذا المستوى.


يذكر أن يوفنتوس حاول ضم مانويل لوكاتيللي في أكثر من مناسبة كان آخرها في الصيف الماضي، لكن لم ينجح البيانكونيري قي ضم اللاعب.

ويقدم لوكاتيللي صاحب الـ23 عامًا، مستويات رائعة منذ فترة كبيرة، وبناء عليه ارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من عمالقة أوروبا.

أخبار تهمك

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ 39 دقيقة

الزمالك يضغط لإنهاء صفقة نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يكشف حقيقة بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

منذ 38 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة