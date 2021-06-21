يوفينتوس يسعى لحسم أولى صفقاته في الميركاتو

















كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس اتخذ خطوة أولية للتعاقد مع مانويل لوكاتيللي، نجم ساسولو والمنتخب الإيطالي.









وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس قدم عرضًا لساسولو من أجل ضم لوكاتيللي مقابل 30 مليون يورو بجانب المدافع الروماني رادو دراجوسين.





وأوضح التقرير أن هذا العرض من الممكن ألا يرضي طموحات ساسولو، خاصة مع المستويات التي يقدمها اللاعب في يورو 2020 وكان آخرها تسجيله هدفين في شباك سويسرا.





وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن يوفنتوس يخشى من المزايدة على اللاعب في ظل المستويات التي يقدمها حاليًا، لذلك يرغب في إتمام الصفقة سريعًا.





واختتم التقرير، بأن السعر المتوقع للوكاتيللي لن يقل عن 40 مليون يورو، وسيظل في ارتفاع طالما واصل اللاعب على هذا المستوى.









يذكر أن يوفنتوس حاول ضم مانويل لوكاتيللي في أكثر من مناسبة كان آخرها في الصيف الماضي، لكن لم ينجح البيانكونيري قي ضم اللاعب.



