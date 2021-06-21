Advertisements

مى سليم تتألق في أحدث ظهور لها برفقة شقيقتها ميس حمدان

الإثنين 21/يونيو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت برفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان، واعتمدت مى سليم على ملابس صيفية، ومن الناحية الاخرى تألقت ميس حمدان بتوب مكشوف باللون الاحمر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .




يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد

أخبار تهمك

من أجل أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد السابق مرشح للعودة إلى الملكي

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يطلب عودة المايسترو لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن مستقبل ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي لحسم صفقة الجوكر الذهبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض اتحاد جدة لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة