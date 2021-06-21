مى سليم تتألق في أحدث ظهور لها برفقة شقيقتها ميس حمدان

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت برفقة شقيقتها الفنانة ميس حمدان، واعتمدت مى سليم على ملابس صيفية، ومن الناحية الاخرى تألقت ميس حمدان بتوب مكشوف باللون الاحمر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .









يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد