لاعب الأهلي السابق يكشف عن رأيه فى محمد شريف









أشاد أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق ، بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، بعدما واصل تألقه وسجل هدفا حاسما قاد به الفريق لتحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي أول أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .





وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’



