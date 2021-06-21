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لاعب الأهلي السابق يكشف عن رأيه فى محمد شريف

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق ، بالمستوى الذي يقدمه محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، بعدما واصل تألقه وسجل هدفا حاسما قاد به الفريق لتحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي أول أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ 

محمد شريف مهاجم مميز ويعيش أفضل فتراته خلال الفترة الأخيرة، ونسبة تهديفه مرتفعة ويحتاج إلى الاستمرار بهذا المستوى ، ولكن ينقصه فقط إجادة الكرات العرضية كما أنه نجح في حجز مكانه في التشكيل الأساسي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، وخاصةً في ظل عدم قناعته بوالتر بواليا و مروان محسن .

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