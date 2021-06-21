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موعد مباراة منتخب فرنسا والبرتغال في يورو 2020

الإثنين 21/يونيو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب البرتغال، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب فرنسا، على أرضية ملعب فيرينتس بوشكاش.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب البرتغال في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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