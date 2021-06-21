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عمرو أديب يكشف سبب حصوله على لقاح كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 04:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه حصل على لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يوجد لقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا اطعمت ضد كورونا عشان لما يجيلي الفيروس مركبش القطر، ومفضلش في المستشفى كتير، وتجيلي خفيفة"، لافتا إلى أنه لم يحصل على اللقاح حتى لا يصاب بالكورونا، وإنما حتى تكون درجة الإصابة بسيطة عندما يصاب بالعدوى.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الإحصائيات تشير أن من حصلوا على اللقاح لا يحتاجوا لدخول مستشفيات حال إصابتهم بالعدوى، وإذا اضطروا لدخول المستشفى تكون حالتهم بسيطة ويمكن التعامل معهم.

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