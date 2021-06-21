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وسط الخيل.. أحدث ظهور لأحمد التهامي عبر إنستجرام

الإثنين 21/يونيو/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان أحمد التهامي متابعيه، وجمهوره عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر أحمد التهامي، في الصور داخل اسطبل للخيول ممسكاً بحصان، وعلق قائلا "صباح السعادة علينا وعليكم بإذن الله"

يذكر أن آخر أعمال أحمد التهامي مشاركته في مسلسل" أحسن أب" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات.

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