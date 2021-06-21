بعد تراجع الأسعار 45 جنيهًا.. خبيرة تكشف أسباب انخفاض الذهب (فيديو)

علقت رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي، على انخفاض أسعار الذهب 45 جنيهًا خلال تداولات الأسبوع المنتهى، قائلة: "الذهب أحد أهم أدوات لحوط التي يلجأ إليها المستثمرين حول العالم في الأزمات الاقتصادية، وهذا ما حدث مع أزمة كورونا".





وتابعت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن قرار الفيدرالي الأمريكي باحتمالية رفع الفائدة في 2030 أحد أسباب انخفاض أسعار الذهب، خاصة مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة





ولفتت إلى أن العملات المشفرة استحوذت على جزء كبير من السيولة النقدية مع المستثمرين، وأصبح هذا السوق يقدر بالمليارات، وهذا أثر على تحرك المعدن الأصفر .





شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع المنتهي، وذلك مع خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.





وتراجع عيار 21 من 810 جنيهات إلي مستويات 765 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع، وسجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 765 جنيها، في حين سجل عيار 18 سعر 655.75 جنيه، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 874.25 جنيه، والجنيه الذهب بـ6120 جنيها وأونصة الذهب بـ 1764 دولارا.



