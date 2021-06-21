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الصحة تكشف موعد خروج أول دفعة من لقاح سينوفارم من مصانع فاكسيرا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال مستشار وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن مجمع مصانع فاكسيرا ضخم للغاية، لافتًا إلى أن هناك اتجاه على رأس الأولويات بتطوير مصانع فاكسيرا.

وتابع متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "شركة فاكسيرا تنتج عدة لقاحات، ونجحنا من إعفائها من كافة ديونها، وسنستقبل أول دفعة من لقاح سينوفارم من مصانع فاكسيرا خلال أيام".

وأكد أنه سيجرى اختبارات على لقاحات كورونا المنتجة في شركة فاكسيرا، وأنه سيتم الانتهاء من مصانع فاكسيرا خلال أيام.

وأضاف: "ستصل مواد خام تكفي لإنتاج 4.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك"، موضحًا أنهم يعملون على زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاحات كورونا.

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مصانع فاكسيرا لقاح سينوفارم الصحة

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