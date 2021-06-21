الصحة تكشف موعد خروج أول دفعة من لقاح سينوفارم من مصانع فاكسيرا

قال مستشار وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن مجمع مصانع فاكسيرا ضخم للغاية، لافتًا إلى أن هناك اتجاه على رأس الأولويات بتطوير مصانع فاكسيرا.





وتابع متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "شركة فاكسيرا تنتج عدة لقاحات، ونجحنا من إعفائها من كافة ديونها، وسنستقبل أول دفعة من لقاح سينوفارم من مصانع فاكسيرا خلال أيام".



