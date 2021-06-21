وزير الري يكشف عن آخر التطورات المتعلقة بالملء الثاني لسد النهضة

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عن آخر التطورات المتعلقة بالملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي، وأهم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتعامل مع أزمة الملء الثاني للسد.





ويستعرض "الفجر" في السطور التالية أهم تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي حول أزمة سد النهضة وجهود الدولة المصرية في التصدي لهذه الأزمة خلال مقابلة مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس".





- ‏ليس لدينا أي بديل يدفعنا للتفريط في مياه النيل

- ‏الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

- ‏إن لم نرفع قدراتنا على امتصاص الصدمات سنواجه مشكلة

- ‏أقول للمواطنين أريدك أن تقلق قلقًا صحيا يدفعك إلى ترشيد المياه

- ‏مبدأ بيع مياه النيل غير مطروح على طاولة المفاوضات

- ‏مياه نهر النيل حقوق دولية للشعوب لا يمكن التفريط بها

- ‏لا أريد أن أخذ في نوايا الدول التي تشارك في تمويل سد النهضة

- ‏الاتحاد الأفريقي دوره لم يتجاوز كونه مستضيف في المفاوضات

- ‏الاتحاد الأفريقي كان متفرجا لكن لم يتدخل بحلول

- ‏الأثيوبيين لم تكن لديهم إرادة سياسية فهربوا من اتفاق واشنطن

- ‏هناك مشاكل فنية في السد وقلنا من البداية أن الدراسات غير مكتملة

- ‏كفاية سد النهضة الأثيوبي 30 ٪؜ فقط

- ‏تشغيل سد النهضة تأخر من 2014 وحتى الآن بسبب مشاكل فنية

- ‏نجهز نفسنا للتعامل مع صدمة الملء الثاني من اكثر من خمسة سنوات

- ‏نستعد بأربعة حلول لمواجهة أزمة المياه

- ‏حلولنا لمواجهة الأزمة: تبطين الترع والمساقي والرأي بالتنقيط والري الذكي

- ‏ملء سد النهضة قد يؤدي الفيضانات أو جفاف

- ‏نعيد استخدام المياه في الري 4 مرات وهناك مشروعات لزيادتها إلى 6 مرات

- ‏إثيوبيا تناقض نفسها حين تقول ان مواطنيها بدون كهرباء لأن لديها عقود تصدير الكهرباء

- إثيوبيا تعاني عدم الثقة بالنفس في إدارتها السياسية

- مصر درست إنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق

- نحن رحبنا ببناء أثيوبيا لسدود طالما نتحمل تأثيراتها

- فوجئنا 2011 بإعلان إثيوبيا عن سد مختلف هنا كنا ندرسه

- إثيوبيا تتحدث ‏عن السيادة ثم تعطي لنفسها الحق في التحدث باسم دول أخرى

- ‏إثيوبيا تتحدث باسم آخرين وتشيع الفرقة بين الدول الإفريقية

- ‏أثيوبيا تدعي وجود اتفاقات استعمارية بالرغم من أنها تمت بعد استقلالها

- ‏ليس لدي وقائع على بيع إثيوبيا المياه لإسرائيل

- ‏معدلات الفقر عالية في إثيوبيا ونساند حقهم في التنمية

- ‏ندعم إثيوبيا في تخفيض معدلات الفقر وعرضنا عليهم التعاون

- ‏إثيوبيا حجزت المياه مما أدى إلى جفاف في السودان وكان يمكنهم تفادي ذلك من خلال تأجيل الملء الأول

- ‏إثيوبيا تسببت في مشكلة جفاف وفيضان بالسودان في شهرين فقط وكانت تستطيع التخفيف من الفيضان لكنها تستخدم السد لغرض سياسي

- ‏إثيوبيا فتحت البوابات السفلية دون علم السودان مما أدى إلى تلوث مياه السودان

- سنعطي مجسات للفلاحين لتدلهم إذا كانت الأرض في احتياج للري

- ‏نقوم بإنشاء ستار مائي لمنع تداخل مياه البحر والمياه الجوفية

- ‏الدولة تنفق مبالغ طائلة في معالجة مياه الصرف الصحي

- ‏هناك مشروعات صرف صحي تتعدى تكلفتها 200 مليار جنيهًا

- ‏نحتاج في المستقبل 7.5 مليار متر مكعب مياه شرب لمواكبة الزيادة السكانية

- نستورد مياه افتراضية قدرها 34 مليار متر مكعب

- ‏ احتياجات مصر من المياه 114 مليار متر مكعب والمتاح 60 مليار فقط