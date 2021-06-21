عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة هيدي كرم عقب نشرها فيديو له مع ابنها، قائلا: "تعرضت لتنمر وتحرش لفظي غير طبيعي".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "هو ليه في ناس مخها فيه قذارة.. ده ابنها وبتلعب معاه رياضة، مسألة غير مثيرة، وليس به شيىء خارج"، مبديا دهشته من الجرأة في الهجوم عليها، معلقا: "هو ليه مفيش أخلاق".



