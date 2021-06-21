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عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)
الإثنين 21/يونيو/2021 - 06:39 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة هيدي كرم عقب نشرها فيديو له مع ابنها، قائلا: "تعرضت لتنمر وتحرش لفظي غير طبيعي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "هو ليه في ناس مخها فيه قذارة.. ده ابنها وبتلعب معاه رياضة، مسألة غير مثيرة، وليس به شيىء خارج"، مبديا دهشته من الجرأة في الهجوم عليها، معلقا: "هو ليه مفيش أخلاق".
وتابع، "وسائل التواصل الاجتماعي فتحت بكابورت غير طبيعي.. هو الإنسان اللي جواه حالة الكبت الجنسي ده، ما الدنيا مليانة أفلام ثقافية، أنا مش بشجع على مشاهدتها، بس هو مشهد هيدي كرم مع ابنها مثير بالنسبالكم"، لافتا إلى أن الفيديو في إطار الدعابة بين أم ونجلها.
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