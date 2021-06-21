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يوسف الحسيني مشيدًا بـ محمود الليثي: الأقدر على الاستمرار بين الجيل الجديد (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن يشاهد مسلسل" بين السماء والأرض" خلال الفترة الأخيرة، فوجد الممثل محمود الليثي لديه طاقة خرافية بصورة أكثر من رائعة، معقبًا: "محمود الليثي لديه قدرة على التجسيد بصورة أكثر من رائعة".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن "الليثي" في مسلسل "بين السماء والأرض" أظهر إمكانيات أكثر من عظيمة، متابعًا: "الليثي هو الأقوى بين الجيل الجديد، وهو الأقدر على الاستمرار لأطول فترة ممكنة".

ولفت إلى أن "الليثي" في يوم من الأيام سيكون شيء ضخمك جدًا، معقبًا: "ربنا يوفقه، وانا ما أعرفوش، لكن من خلال عين مشاهد عادي يحب مشاهدة الفن اللطيف، أراه هذا الممثل جيد للغاية".

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