ميدو يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

















زف الإعلامي أحمد حسام ميدو، خبرًا سارًا لجماهير نادي الزمالك، بعد إعلان القلعة البيضاء عن تجديد تعاقده مع محمود حمدي الونش، مدافع فريقه الأول لكرة القدم.





وكان نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد محمود حمدي الونش، حتى عام 2025، أمس الأحد.





وأشاد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، بعقلية الونش، مشيرًا إلى أنه يطور من نفسه بشكل مستمر، حتى أصبح المدافع الأساسي والأهم بالزمالك ومنتخب مصر.





وأكد ميدو أن الزمالك سوف يجدد عقود المزيد من اللاعبين المهمين في الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلا، "محمود الونش لن يكون اللاعب المهم الأخير الذي يجدد عقده مع الزمالك خلال الفترة القصيرة المقبلة".





وتابع، "الونش جدد للزمالك في ظروف غير عادية، والإدارة الحالية حاولت بكل ما تملك التجديد لساسي لكن خلاص كان الأمر انتهي".



