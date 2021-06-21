تفاصيل إجراء عمليات جراحية باستخدام الروبوت بمستشفى عين شمس

كشف الدكتور طارق يوسف، نائب المدير التنفيذ لمستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل استعدادهم لإجراء عمليات جراحية باستخدام الروبوت، قائلًا إن الجراحة الروبوتية تستخدم في الجراحات العميقة والدقيقة.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الجراحات الروبوتية تساعد الطبيب في إجراء العمليات الجراحة بمنتهى الدقة.



