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تفاصيل إجراء عمليات جراحية باستخدام الروبوت بمستشفى عين شمس

الإثنين 21/يونيو/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور طارق يوسف، نائب المدير التنفيذ لمستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل استعدادهم لإجراء عمليات جراحية باستخدام الروبوت، قائلًا إن الجراحة الروبوتية تستخدم في الجراحات العميقة والدقيقة.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الجراحات الروبوتية تساعد الطبيب في إجراء العمليات الجراحة بمنتهى الدقة.

ولفت نائب المدير التنفيذ لمستشفات جامعة عين شمس، إلى أن الأولوية لعمليات الأورام، موضحًا أن المستشفى تمتلك جهاز واحد، وأن السعر النهائي للجهاز 60 مليون جنيه.

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