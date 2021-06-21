صراع إنجليزي فرنسي على نجم أتلتيكو مدريد

Advertisements
صراع إنجليزي فرنسي على نجم أتلتيكو مدريد
الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:24 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي اقتحم سباق التعاقد على أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية علماً بأن عقده ينتهي في 2022.
وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الإنجليزي كيران تريبيير نجم أتلتيكو مدريد من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.
وأفادت المجلة الفرنسية بأن مانشستر يونايتد يعتبر المنافس الأول للتعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر 30 عاماً.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ألمحت أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن النجم الإنجليزي بينما الأندية المهتمة بضمه غير مستعدة لدفع هذا المبلغ.
Advertisements