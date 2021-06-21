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صراع إنجليزي فرنسي على نجم أتلتيكو مدريد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي اقتحم سباق التعاقد على أحد نجوم أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية علماً بأن عقده ينتهي في 2022.

وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الإنجليزي كيران تريبيير نجم أتلتيكو مدريد من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأفادت المجلة الفرنسية بأن مانشستر يونايتد يعتبر المنافس الأول للتعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر 30 عاماً.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ألمحت أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن النجم الإنجليزي بينما الأندية المهتمة بضمه غير مستعدة لدفع هذا المبلغ.

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