بطل من ذهب.. أمين شرطة يدفع حياته ثمنا لضبط تاجر مخدرات بالخصوص

كانت حياته ثمنا لضبط تاجر مخدرات خلال حملة، هو الشهيد محمد على أمين الشرطة من قوة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.





فخلال محاولة تاجر مخدرات الهروب من كمين أمني لضبط تجار "الكيف" بالمنطقة بسيارة من القوة، اصطدم بأمين الشرطة الذي توفي في الحال.





وتم القبض على المتهم وجرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثة أمين الشرطة الشهيد للمستشفى.





وقررت النيابة التصريح بدفن جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



