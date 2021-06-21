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"الصحة": "فكرة الوصول إلى صفر إصابات بكورونا غير وارد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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زفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة، خبرًا سارًا حول انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، قائلة: "الموجة الثالثة بدأت تنخفض خلال الفترة الحالية، ونأمل في زيادة هذا الانخفاض، ... مصر عدت ذروة الموجة الثالثة، ونأمل في انخفاض نسبة الوفيات".

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن فيروس كورونا يشهد الكثير من التحورات حول العالم، والتحورات التي رصدت في مصر لم تؤثر على فاعلية اللقاح، خاصة أنها غير شرسة.

ولفتت إلى أن معدل انخفاض الإصابات يسير "معقول" على حد تعبيره، معقبة: "فكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد، سواء في مصر أو العالم...كورونا هتفضل معانا زي الانفلونزا".

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