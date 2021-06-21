Advertisements

"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة وجود أجسام غريبة تهدد الحياة علي كوكب الأرض

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، موعد بدا فصل الصيف بشكل رسمي، قائلاً: "مصر ستشهد غدًا بداية فصل الصيف بشكل رسمي، وسيكون هذا اليوم هو الأطول هذا العام، وستصل عدد ساعات النهار لـ14 ساعة، وفي شهر سبتمبر من المتوقع أن تصل عدد ساعات الليل لنفس عدد ساعات النهار".

وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان الحديث على قرب أجسام فلكية تهدد حياة كوكب الأرض حق يراد به باطل، مشيرًا إلى أن هناك المعاهد الفلكية تقوم برصد الاجسام التي تقترب إلى الأرض، وأقرب جسم أتقرب من الأرض كان بعيد بصورة كبيرة للغاية.

وأضاف: "مفيش حاجة هتخبط فينا...الكويكب اللي هيقرب من الأرض الذي تتحدث عنه مواقع التواصل الاجتماعي سيكون بعيد عن الارض بصورة تصل لثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بداية فصل الصيف

أخبار تهمك

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

لابورتا يكشف سبب تعيين شقيقته في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحسم مصير يوفيتش

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 23 ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

10:00 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة