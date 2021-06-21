"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة وجود أجسام غريبة تهدد الحياة علي كوكب الأرض



كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، موعد بدا فصل الصيف بشكل رسمي، قائلاً: "مصر ستشهد غدًا بداية فصل الصيف بشكل رسمي، وسيكون هذا اليوم هو الأطول هذا العام، وستصل عدد ساعات النهار لـ14 ساعة، وفي شهر سبتمبر من المتوقع أن تصل عدد ساعات الليل لنفس عدد ساعات النهار".



وتابع "القاضي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان الحديث على قرب أجسام فلكية تهدد حياة كوكب الأرض حق يراد به باطل، مشيرًا إلى أن هناك المعاهد الفلكية تقوم برصد الاجسام التي تقترب إلى الأرض، وأقرب جسم أتقرب من الأرض كان بعيد بصورة كبيرة للغاية.



وأضاف: "مفيش حاجة هتخبط فينا...الكويكب اللي هيقرب من الأرض الذي تتحدث عنه مواقع التواصل الاجتماعي سيكون بعيد عن الارض بصورة تصل لثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر".



