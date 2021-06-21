صندوق مكافحة الإدمان: تحليلات مفاجئة للموظفين للكشف عن التعاطي

كشف مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، قائلًا إنه سيتم تطبيق الجزاء الرادع على الموظف الذي يتعاطى المخدرات.





وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن منظومة الكشف عن الإدمان منظومة متكاملة، وتم الكشف على 350 ألف عامل بالدولة.





وأشار إلى أن الدولة تسعى لبيئة عمل خالية تمامًا من التعاطي، والقانون جاء لمواجهة حاسمة لهذا الأمر، مؤكدًا أنه سيتم إجراء تحاليل مفاجئة على الموظفين للكشف عن تعاطي المخدرات.



