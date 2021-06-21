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ننشر تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف

الإثنين 21/يونيو/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متوقعة.


ننشر تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف
ننشر تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف

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